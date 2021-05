Bolsonaro proíbe Defesa e Exército de emitir nota sobre caso de Pazuello, diz jornal

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro soube pela imprensa que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército divulgariam uma nota nesta segunda-feira, sobre a participação do general Eduardo Pazuello num ato político ao seu lado. Ele telefonou diretamente para o general Braga Netto (Defesa) proibindo a divulgação de qualquer nota ou manifestação pública a respeito do caso.

A ordem foi cumprida e o Exército, que informou mais cedo aos jornalistas que iria se pronunciar, cancelou o envio do comunicado à imprensa. Isso causou constrangimento e muito debate entre os membros do Alto Comando do Exército, que decidiu tomar medidas contra Pazuello, um general da ativa, mas apenas no âmbito interno, sem nenhuma explicação à opinião pública. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o presidente Jair Bolsonaro discursam a apoiadores em ato no Rio de Janeiro.

O Exército está abrindo um processo de apuração de transgressão disciplinar , dando a Pazuello amplo direito de defesa nos próximos três ou quatro dias a contar da segunda-feira. A decisão de abrir esse processo de investigação foi tomada pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio, ouvindo todos os membros do Alto Comando.

A medida tem como base o Estatuto Militar e o Regulamento Disciplinar do próprio Exército pelo qual Pazuello é sujeito a punições que vão desde advertência verbal até suspensão e podem chegar a prisão de no máximo 30 dias. Ao lado disso, agora não é só pressão, mas uma imposição: Pazuello vai ter que passar à reserva. O ex-ministro da Saúde é general intendente e atingiu o máximo posto nessa arma, ou seja, três estrelas. É assim que ele vai passar para a reserva.



