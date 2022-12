Bolsonaro viaja ao interior de São Paulo para participar de ato militar

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou, nesta quinta-feira (8), para Pirassununga, no interior de São Paulo, para acompanhar a cerimônia militar de declaração de aspirantes a oficiais da Academia da Força Aérea.

Bolsonaro deixou Brasília às 8h30min e vai desembarcar na cidade paulista por volta de 9h35min. O evento militar, por sua vez, terá início às 10h, com duração prevista de 1h15. Na sequência, o presidente almoça com aliados e retorna para a capital federal ainda hoje.

O último evento público de Bolsonaro foi na segunda-feira (5). Na ocasião, o presidente chorou durante sua participação na cerimônia de cumprimento aos oficiais-generais das Forças Armadas, no Clube Naval, em Brasília. O compromisso foi fechado e o chefe do Executivo não discursou.

Essa foi a terceira agenda do presidente com militares desde as eleições. A primeira ocorreu em Resende, no Rio de Janeiro, em 26 de novembro. Na ocasião, houve uma cerimônia de entrega de espada a aspirantes a oficial do Exército. A segunda, por sua vez, ocorreu no dia 1º de dezembro — uma solenidade de promoção de oficiais-generais do Exército.

Erisipela

Bolsonaro tem retomado as agendas após enfrentar uma doença na perna, a erisipela. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou uma foto que mostra a perna do pai, o presidente da República, com a doença. A imagem foi compartilhada num canal de mensagens neste domingo (4).

"A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!", escreveu o vereador.

A erisipela se caracteriza por uma mancha vermelha, brilhante, saliente e dolorosa, de acordo com o Manual MSD de Diagnóstico e Tratamento. A doença afeta a camada mais externa da pele e os gânglios linfáticos próximos.

A enfermidade é comumente causada pela bactéria Streptococcus do grupo A, segundo o Guia ABX, da Universidade Johns Hopkins, nos EUA. O diagnóstico normalmente é feito por um médico em uma avaliação no próprio consultório.

O tratamento pode ser feito com penicilina, mas também há casos em que é necessário o uso de antibióticos diferentes, como trimetoprima/sulfametoxazol, clindamicina ou doxiciclina. Em ocorrências mais graves, existe a opção de vancomicina ou linezolida por via endovenosa.