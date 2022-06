Bolsonaro visita no Paraná obra de ponte entre Brasil e Paraguai

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ao Paraná nesta sexta-feira visitar as obras da ponte da integração entre o Brasil e o Paraguai, em Foz do Iguaçu. A cerimônia será a partir das 16h e está prevista a participação do presidente paraguaio Mario Abdo Benítez. Os dois chefes de estado lançaram juntos, em maio de 2019, a pedra fundamental da construção.

Com 760 metros de comprimento, a nova ponte é a segunda entre os dois países e está sendo construída sobre o Rio Paraná, para ligar Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Puerto Presidente Franco. A ideia do projeto é desafogar o fluxo intenso na Ponte da Amizade, que liga Foz à Ciudad del Este. Cerca de 84% da construção já está concluída.

A obra é custeada pela margem brasileira da empresa Itaipu Binacional. O investimento total previsto é de R$ 463 milhões. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) supervisiona o empreendimento, que, por meio de um convênio de delegação, é gerenciado pelo governo do Paraná.

O presidente participa também nesta sexta-feira, no Parque de Exposições de Umuarama, da entrega de um trecho da Estrada Boiadeira, na BR-487.

Veja Também