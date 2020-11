Brasil e Paraguai avaliarão avanço da construção de ponte internacional sobre o rio Paraná

publicidade

Os presidentes do Paraguai e do Brasil, Mario Abdo Benítez e Jair Bolsonaro, se encontrarão na terça-feira na fronteira, entre as cidades de Presidente Franco e Foz do Iguaçu, para verificar o avanço da construção de uma ponte internacional sobre o rio Paraná. Este será o terceiro encontro entre os governantes na zona fronteiriça desde fevereiro de 2019, anunciou o site da presidência do Paraguai neste fim de semana.

A ponte fronteiriça é construída a 7 km do rio Paraná, ao sul da Ponte da Amizade, o local de maior tráfego entre os dois países e que une Ciudad del Este com Foz do Iguaçu. Conhecida como a "Ponte da Integração Paraguai-Brasil", o projeto já superou 40% e tem por finalidade descongestionar o intenso tráfego da Ponte da Amizade e dinamizar a economia da tríplice fronteira (o limite com a Argentina se encontra a poucos quilômetros do lugar).

Com um investimento que demandará 84 milhões de dólares, a obra é financiada pela hidrelétrica binacional de Itaipu. A ponte terá 760 metros de comprimento, sustentada por duas colunas principais de 174 metros de altura e com um vão central (espaço entre os dois pilares por onde passa o canal de navegação do rio) de 470 metros de largura e mais de 60 metros de altura, informou o governo paraguaio.