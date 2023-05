Câmara aprova requerimentos de repúdio a ataques racistas contra Vinícius Junior

publicidade

A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade nesta terça-feira um conjunto de requerimentos de repúdio contra o racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Junior. Durante partida contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, nesse domingo, o atleta que atua no Real Madrid sofreu ataques dos torcedores. Nos acréscimos do segundo tempo, Vinícius Junior foi expulso pelo árbitro, que não paralisou o jogo.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que diferentes bancadas e parlamentares apresentaram moções e requerimentos de repúdio aos ataques racistas feitos ao jogador e, por isso, a Casa reuniria todos em uma única votação.

O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a luta contra o racismo não pode se limitar às fronteiras do Brasil. "É um compromisso que a Casa está tomando em solidariedade a esse grande ídolo, o nosso querido Vini Junior, que está lá sofrendo pelo o que é crime aqui no Brasil. A luta contra o racismo é internacional", defendeu o líder.

Cabo Gilberto da Silva (PL-PB) cobrou uma resposta da Liga Espanhola. "Para trazer justiça a esse caso que virou notícia em todo o planeta", afirmou.

Desabafo

Vinícius Junior se pronunciou sobre os ataques racistas que tem sofrido na Espanha. Em uma postagem nas redes sociais, ele disparou contra a LaLiga, federação reguladora do futebol espanhol.

"Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", completou o jogador.

Veja Também