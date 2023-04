Câmara aprova urgência para o PL das Fake News

publicidade

Ocorre neste momento a votação do requerimento de urgência para o projeto de lei das Fake News (assista ao vivo acima).

Debates no Plenário

"Fiz uma exposição aos líderes de todos os partidos da Câmara dos Deputados e ao presidente Arthur Lira sobre o PL 2.630/2020. A decisão dos líderes é propor a votação hoje do requerimento de urgência e o projeto de lei será votado na próxima terça-feira", disse Orlando Silva (PCdoB-SP), relator da proposta. Mais cedo, o assunto também foi debatido em uma reunião com líderes da base governista na Casa.

Após a reunião de líderes, Lira se encontrou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, para tratar do projeto. Moraes também se encontrou marcado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Moraes sugeriu aos dois alterações no texto.

Entre as propostas entregues pelo ministro, em nome do TSE, está a emenda que acrescenta penalizações para divulgação ou compartilhamento de fatos "sabidamente inverídicos" ou "gravemente descontextualizados" que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos.

