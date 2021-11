Câmara confirma cancelamento de audiência com Paulo Guedes

publicidade

A Câmara dos Deputados confirmou, na manhã desta quarta-feira, que está cancelada a audiência que teria a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta manhã, para falar sobre offshore em paraíso fiscal. Ainda não há nova data para ouvir o ministro.

Guedes foi convocado pelas comissões de Fiscalização Financeira e Controle; e de Trabalho, Administração e Serviço Público para explicar as gestores que possui em paraíso fiscal. Os requerimentos foram apresentados pelos deputados Kim Kataguiri (DEM-SP), Leo de Brito (PT-AC) e Elias Vaz (PSB-GO).

A assessoria de Guedes já havia informado na terça-feira que a ida do ministro à Câmara seria adiada, mas não explicou o motivo. A revelação sobre a existência de offshores do ministro gerou alvoroço no país, tendo em vista que o ministro tem informações sensíveis sobre câmbio e taxa de juros. Além disso, Guedes já disse em diversos momentos ser favorável a uma política cambial em que o dólar é elevado, sistema que valoriza offshores.

