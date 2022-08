Câmara de Porto Alegre instala divisória entre galeria e plenário

publicidade

Os vereadores de Porto Alegre se depararam com uma novidade no plenário Otávio Rocha após retornar do recesso parlamentar: uma divisória de vidro entre o plenário e as galerias. A instalação, conforme divulgado pela Casa, ocorre em conjunto com uma série de outras medidas que tem como objetivo intensificar a segurança dos vereadores.

"A Câmara Municipal informa que a implantação atende a pedidos do Ministério Público, da Polícia Civil e da Polícia Federal para intensificação da atuação de proteção e segurança dos parlamentares e suas equipes, sobretudo, aos vereadores que compõem a chamada Bancada Negra da Casa", diz trecho da nota.

O vereador Roberto Robaina (PSol) criticou a novidade em sua conta no Twitter. "Colocaram uma redoma para dividir as galerias do plenário. Um bom artifício para quem tem medo de ouvir o que o povo tem a dizer sobre os projetos que aprovam. De alguma forma, sempre silenciam o povo", classificou.

Na Assembleia Legislativa, divisórias de vidro entre o plenário e as galerias também são adotadas. Na Câmara, custo para instalação foi de R$ 83,8 mil, conforme publicado no Diário Oficial do dia 28 de junho.

Demais medidas de segurança adotadas pela Casa, segundo a nota: