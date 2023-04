Câmara de Porto Alegre mantém veto de Melo para obrigatoriedade de portas giratórias em bancos

publicidade

Em votação unânime, a Câmara de Porto Alegre manteve, nesta segunda-feira, o veto parcial do prefeito Sebastião Melo (MDB) ao Projeto de Lei que tirava a obrigatoriedade de portas giratórias em agências e postos bancários com cofre, guarda ou movimentação de numerário. De autoria do vereador Ramiro Rosário (PSDB), o texto permitiria o funcionamento das agências bancárias sem as portas caso o local tivesse plano de segurança aprovado pela Polícia Federal (PF) ou em locais sem circulação de dinheiro.

Com o veto parcial de Melo mantido, segue obrigatória a presença de portas giratórias onde há circulação de dinheiro. Postos de atendimento e postos de atendimento eletrônicos, portanto, poderão funcionar sem o equipamento, desde que disponham de sistema de monitoramento 24 horas e alarme.

Os 35 vereadores presentes votaram pela rejeição do projeto e manutenção do veto, inclusive o autor do texto, Ramiro Rosário. Representantes do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (SindBancários) comemoraram a decisão nas galerias da Câmara.

Veja Também

*Supervisão Mauren Xavier