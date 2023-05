"Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco?", diz Magno Malta

publicidade

O senador Magno Malta (PL-ES) atacou veículos de comunicação que repercutem o caso de racismo contra o jogador de futebol Vinícius Junior, do Real Madrid, ocorrido nesse domingo (21) na Espanha. "Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo", disse o parlamentar.

O parlamentar fez o discurso nesta terça-feira (23), em reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. "Se fosse um jogador negro, entraria em campo com uma leitoinha branca nos braços. Falava assim: olha como não tenho nada contra branco. Eu ainda como se tiver", afirmou.

Malta disse ainda que os ataques racistas contra Vinícius Junior não envolveram apenas a cor da pele. "O que fizeram é desonesto, mas aquilo que fizeram com ele a gente leva tudo pra cor da pele, mas tem muita coisa envolvida ali", disse.

Vinícius Júnior foi atacado por parte da torcida do Valencia, que esteve presente no estádio de Mestalla, na Espanha, para ver o jogo do clube contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Depois do episódio, o jogador se pronunciou pela primeira vez sobre os ataques racistas que tem sofrido na Espanha. Em uma postagem nas redes sociais, ele disparou contra a LaLiga, federação reguladora do futebol espanhol.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na LaLiga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu.