Caiado vai ao Alvorada e confirma apoio a Bolsonaro no 2º turno

O governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), confirmou nesta quinta-feira (6) o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno da eleição presidencial. O governador goiano já havia anunciado o apoio durante reunião virtual com parlamentares goianos na quarta-feira (5). No entanto, a declaração oficial estava programada para esta quinta.

O anúncio foi feito durante reunião de Bolsonaro com parlamentares eleitos e ministros, no Palácio da Alvorada, em Brasília. Caiado foi reeleito governador em primeiro turno, com 51,81% dos votos. Ronaldo Caiado se junta a outros governadores eleitos em primeiro turno que também anunciaram apoio ao presidente.

Desde a segunda-feira (3), sete, além de Caiado, afirmaram que estarão com Bolsonaro: Ibaneis Rocha (MDB), reeleito no Distrito Federal; Ratinho Júnior (PSD), no Paraná; Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais; Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro; Gladson Cameli (PP), no Acre; Mauro Mendes (União Brasil), em Mato Grosso; e Antonio Denarium (PP), em Roraima.

União Brasil

Em meio a divergências, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, fez um pronunciamento na quarta-feira (5) liberando a bancada e os diretórios para apoiar Jair Bolsonaro (PL) ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. "Em respeito à democracia intrapartidária, a direção decide liberar os diretórios e filiados para que sigam seus caminhos no segundo turno das eleições presidenciais e estaduais", disse Bivar.

Durante a coletiva, no diretório do União Brasil, Bivar evitou falar seu posicionamento sobre o segundo turno. "Estou aqui representando o União Brasil", comentou.

Apoio de governadores, senadores e da frente do agro

Nessa quarta-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro recebeu também o apoio da frente parlamentar do agronegócio. O anúncio foi feito após uma reunião do chefe do Executivo com deputados e senadores no Palácio da Alvorada.

“O agro é orgulho nacional. Conversamos mais sobre as questões do campo e de nossa responsabilidade para a segurança alimentar do Brasil e do mundo, o quanto crescemos ao longo desses quatro anos e o quanto ainda poderemos crescer, trazendo divisas e alimentos mais baratos para o Brasil. Muito obrigado à bancada do agro. Se Deus quiser, conseguirei a reeleição para continuarmos no caminho da prosperidade”, disse Bolsonaro.

Senadora eleita por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), ex-ministra da Agricultura, disse que o governo Bolsonaro foi importante para o agronegócio e que o setor só tende a ganhar caso ele seja reeleito ao Palácio do Planalto.

