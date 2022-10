Presidente do União Brasil no DF declara apoio à reeleição de Bolsonaro

publicidade

O União Brasil do Distrito Federal vai apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro, segundo o presidente da legenda no DF, Manoel Arruda. Em entrevista ao R7 nesta quarta-feira (5), ele destacou que o posicionamento do partido é uma questão de coerência.

Arruda é suplente da senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) e disse que já tinha pedido autorização para o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, para apoiar Bolsonaro no primeiro turno. A conversa com Rueda aconteceu em agosto. "Até por isso, fizemos essa aliança com Damares", destacou.

O presidente local do União Brasil demonstrou entusiasmo ao falar da eleição da senadora e da disputa entre Bolsonaro e Lula no segundo turno. "Ela foi um fenômeno nessa eleição e tem a proximidade e a defesa da mesma pauta que Bolsonaro. A Damares é o Bolsonaro de saia. Eu, como primeiro suplente dela, vou trabalhar muito pela reeleição”, afirmou.

Manoel Arruda disse que o diretório nacional demonstra ter uma inclinação para apoiar à reeleição do atual presidente da República e lembrou que vários senadores do União Brasil estiveram com Bolsonaro no encontro desta quarta no Palácio da Alvorada. Ele disse, também, que muitos governadores da legenda apoiam o presidente.

Filiação em São Paulo

Arruda também comentou sobre a possível filiação do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), ao União Brasil. Garcia perdeu as eleições no primeiro turno e essa é a primeira vez que o PSDB não elege um governador no estado em quase 30 anos. Nesta terça (4), ele declarou apoio incondicional ao presidente.

O movimento causou mal-estar entre os aliados e alguns secretários, entre eles o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB) deixaram o governo. Para Arruda, a ida de Garcia para o partido seria uma boa aquisição. “O governador é um bom gestor, experiente e tem que buscar uma casa como o União Brasil, que tem tudo a ver com as bandeiras que ele defende”, disse.

"O PSDB é um partido tradicional, importante, que infelizmente está minguando e o União Brasil se consolidou como um dos grandes partidos do país", completou.