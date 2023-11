Carlos Gomes assume secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do RS

publicidade

Após confirmar o ingresso do Republicanos na base aliada, o governador Eduardo Leite (PSDB) deu posse nesta quarta-feira ao novo secretário de Habitação e Regularização Fundiária, o deputado federal Carlos Gomes. O ato, porém, se deu no Escritório de Representação do Governo do Rio Grande do Sul em Brasília, durante agenda do governador.

Ao receber o cargo, Carlos Gomes destacou ser um desafio, uma vez que "habitação é um sonho das famílias". "Asseguro que não faltarão esforços para executar as entregas nessa área fundamental", salientou.

Leite destacou a criação, neste segundo mandato, da pasta especificamente dedicada a promover políticas públicas que viabilizem à população mais humilde condições dignas de vida por meio da habitação, com programas como o Minha Casa É Sua e o Nenhuma Casa Sem Banheiro. "Não tenho dúvida que o secretário Carlos Gomes, com a sensibilidade que tem pela sua própria história de vida e pelas capacidades política e administrativa comprovadas em sua trajetória pública, cumprirá essa missão com muita competência", disse Leite.

Para acomodar o Republicanos, o ex-titular da pasta, Fabrício Perucchin, passará a liderar a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. O seu antecessor, o ex-deputado estadual Mateus Wesp, está assumindo um posto de assessoramento político no Gabinete do Governador. Na Assembleia Legislativa, o Republicanos tem uma bancada com cinco integrantes.

A posse foi acompanhada ainda pelo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, e a deputada federal Any Ortiz, que é a coordenadora da bancada federal.

Presidente estadual do Republicanos, Carlos Gomes está no seu terceiro mandato como deputado federal. Antes, foi deputado estadual por dois mandatos, de 2007 a 2014.