Carreata pró-bolsonaro pede retorno do voto impresso em Porto Alegre

publicidade

Uma manifestação favorável ao presidente Jair Bolsonaro reuniu dezenas de carros na manhã de sábado. A carreata partiu da Rótula das Cuias, próximo ao Parque da Harmonia, e terminou no Parcão, no bairro Moinhos de Vento, onde formou uma multidão de apoiadores.

Com veículos ostentando a bandeira do Brasil e muito buzinaço, o grupo reivindicava o retorno do voto impresso em papel nas próximas eleições. O ato também expressava apoio às pautas do governo de Bolsonaro. Além do ex-presidente Lula, o governador Eduardo Leite também foi criticado.

Veja Também

A Brigada Militar acompanhou a movimentação e, durante a manhã, tudo transcorreu dentro da normalidade. O protesto pró-bolsonaro ocorreu em 11 estados e no Distrito Federal.