Cartório Eleitoral de Santa Cruz do Sul registra fila após alerta sobre prazo do recadastramento

O Cartório Eleitoral de Santa Cruz do Sul apresentou longas filas na área interna e externa nesta terça-feira de pessoas em busca do recadastramento biométrico. O movimento se acentuou depois da visita à cidade da presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), desembargadora Marilene Bonzanini, na tarde de segunda-feira para alertar sobre a proximidade do fim do prazo para a regularização, no dia 11 de março. Dos 103.543 eleitores do município, 30,7% ainda não haviam procurado o Cartório até segunda-feira.

O presidente da 40ª Zona Eleitoral, Jaime Melchionna, explica que o recadastramento começou em maio de 2003. A cada transferência, a biometria já era feita. Porém, o volume de pessoas nessa condição é baixo. Por isso, a convocação foi iniciada no começo do ano passado. Na eleição de 2018, um bilhete foi entregue com o aviso para cada eleitor. “Houve divulgação e incentivo, mas infelizmente está abaixo do que a gente esperava. Vamos ter um volume alto de cancelamentos”, projeta. O Cartório Eleitoral, na rua Ernesto Alves, 760, defronte da antiga Estação Férrea, abriga as zonas 40 e 162.

Além de ser recebida por servidores da Justiça Eleitoral, a presidente do TRE esteve no fim da tarde de segunda-feira na Prefeitura e na Câmara para buscar apoio na mobilização da população. Marilene ressalta que até 600 pessoas poderiam ser atendidas diariamente. Porém, segundo ela, no máximo 250 têm comparecido.

Recadastramento na praia

Para facilitar a situação de quem está na praia, um centro de atendimento foi aberto em Capão da Canoa. O objetivo do TRE-RS é ultrapassar a barreira de 76% do eleitorado cadastrado em Santa Cruz do Sul. O prazo para o recadastramento biométrico não será prorrogado. Porém, existe a possibilidade da ampliação nos horários de atendimento, inclusive nos fins de semana. “Quem deixar para a última hora, com certeza irá enfrentar filas quilométricas ou depender de senha para ser atendido, abaixo de chuva ou sol escaldante”, alertou a desembargadora. O atendimento pode ser até agendado, pelos telefones (51) 3711-3059 e 3717-4738.

O recadastramento faz parte de um tripé para a segurança do processo eleitoral, juntamente com a urna eletrônica e a identificação biométrica no momento da votação. Os dados coletados vão auxiliar na confecção do RG digital, em um sistema ainda em elaboração. Conforme a desembargadora, não há previsão do programa Justiça Eleitoral Presente (JEP) para atendimento itinerante nesta reta final do prazo. O que pode acontecer, segundo ela, é a disponibilização de transporte para que eleitores de comunidades afastadas com difícil acesso possam vir até o Cartório no Centro de Santa Cruz do Sul. Mas a questão ainda deve ser debatida.