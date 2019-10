Cartazes aludem Eduardo Leite a “Edward Mãos de Tesoura”

publicidade

Cerca de 1,5 mil cartazes em que o governador Eduardo Leite (PSDB) aparece em uma montagem do protagonista do filme “Edward Mãos de Tesoura” foram distribuídos em vários pontos de Porto Alegre. A fixação começou no domingo e nesta segunda-feira já chamava a atenção em vias da Capital, como na avenida Loureiro da Silva.

A ação foi organizada pelo SindiCaixa e é uma reação ao pacote de projetos que o Executivo está apresentando e encaminhando à Assembleia Legislativa, que mudará os planos de carreiras e a previdência do funcionalismo estadual. Segundo o presidente do Sindicaixa, Érico Corrêa, o protesto foi organizado diante da divergência de discursos do governador. “Ele colocou o bode na sala. Prometeu na campanha que era questão de organizar o caixa para pagar em dia os salários. Agora que não encontrou solução, faz essa manobra”, afirmou.

Outra avaliação em relação aos projetos é que eles promovem a redução dos salários: “Os servidores já estão sem reposição há cinco anos e ainda vão ter que suportar extinção de vantagens e, no caso dos aposentados, diminuição dos salários em função do aumento de alíquotas”, avaliou.

Corrêa ainda fez críticas ao fato de o governo ter selecionado as categorias e sindicatos para fazer as apresentações dos planos, deixando outras, como o próprio SindiCaixa, de fora.