Catar colocou-se à disposição para ajudar Brasil em relação à Amazônia, afirma Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira que o Catar ofereceu ajuda ao Brasil para ações de preservação da Amazônia. Ele, no entanto, não deu maiores detalhes sobre a questão. O deputado, que voltou de uma viagem de seis dias, cujo roteiro incluiu o país árabe, contou que a preocupação com a floresta é do mundo inteiro.

Maia disse que relatará a ofertaaos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Agricultura, Tereza Cristina. "É um país amigo do Brasil que tem interesse de colaborar. Isso mostra que há uma preocupação não apenas da Europa com a preservação da floresta amazônica", disse.