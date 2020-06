Celso de Mello autoriza prorrogação de inquérito sobre interferência de Bolsonaro na PF

publicidade

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a prorrogação por mais 30 dias para a conclusão do inquérito que investiga as alegações do ex-ministro Sergio Moro de influência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.

A decisão foi divulgada nesta segunda-feira e atende o solicitação da delegada da Polícia Federal Christiane Correa Machado, responsável pelo inquérito. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também havia concordado com o pedido de mais 30 dias.

Agora, a investigação terá mais um mês para ser concluída. O inquérito foi aberto em abril, após as acusações feitas por Moro ao pedir demissão do cargo.

Até o momento, uma série de depoimentos foi tomada e também tornado público um vídeo, por determinação de Celso de Mello, de uma reunião ministerial do dia 22 do mês passado, em que Moro disse ter sido ameaçado por Bolsonaro de demissão diante da pressão por troca na PF. O presidente nega as acusações e disse que se referia à sua segurança pessoal.

A expectativa é que Bolsonaro seja interrogado por escrito no inquérito ao fim das investigações.