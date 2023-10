Chuvas RS: Investimentos do governo federal superam R$ 100 milhões em recursos diretos

publicidade

Passados quase dois meses das fortes enchentes, que praticamente devastaram localidades no interior do Rio Grande do Sul, em especial no Vale do Taquari, o governo federal totaliza mais de R$ 100 milhões em repasses diretos, como para as áreas da Defesa Civil, da educação, saúde e assistência social. O valor ainda será ampliado, especialmente, em função dos projetos relacionados ao Programa Minha Casa, Minha Vida. O governo federal também liberou outras fontes de recursos indiretos.

A estimativa foi apresentada pelo secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Maneco Hassen. Segundo ele, a agilidade nos repasses, apesar da burocracia administrativa, foi o foco do trabalho do governo. A tragédia, no início de setembro, deixou mais de 50 mortos e prejuízos bilionários.

Ao longo dos dois meses, foram cinco missões com a presença de ministros à região atingida, além da constante participação de servidores dos ministérios, que auxiliaram nas demandas.

Maneco também comemorou o êxito do escritório do governo federal montado na cidade de Lajeado. Segundo ele, o espaço foi fundamental para garantir a agilidade necessária para atendimento das demandas das prefeituras e das comunidades diante da tragédia. "Representou uma agilidade enorme. As cidades estavam com poucas estruturas e a aproximação representou um diferencial", afirmou Maneco.