Com escolhas de ministros, cinco suplentes devem assumir na Câmara e no Senado

Pelo menos cinco suplentes vão assumir como senador e deputado após o anúncio dos nomes escolhidos para compor alguns dos ministérios feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (22).

Alexandre Padilha, Camilo Santana, Wellington Dias, Luiz Marinho e Flávio Dino são alguns dos confirmados que foram eleitos nas eleições deste ano. Quando assumirem os cargos na Esplanada, novos nomes vão para as bancadas do Senado e Câmara.

No caso do senador eleito pelo Ceará Camilo Santana, indicado para o Ministério da Educação, a suplente Augusta Brito (PT) vai assumir o cargo. Ana Paula Lobato (PSB) fica no lugar de Flávio Dino, senador eleito pelo Maranhão e indicado para o Ministério da Justiça. Wellington Dias, próximo ministro do Desenvolvimento Sustentável e eleito senador pelo Piauí, tem Jussara Lima (PSD) como suplente.

Na Câmara dos Deputados, Alexandre Padilha e Luiz Marinho, ambos deputados federais eleitos por São Paulo, fazem parte da federação Brasil da Esperança e têm como suplentes Alfredinho (PT) e Orlando Silva (PCdoB), respectivamente.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin será o ministro da Indústria e do Comércio, mas continua no cargo.

Suplência

Na Câmara dos Deputados, os suplentes que assumem o cargo são os candidatos mais bem votados do partido ou da coligação, depois dos que foram eleitos. No caso dos senadores, os suplentes são escolhidos previamente.

