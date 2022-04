Com federação, Cidadania e PSDB terão dobradinha na eleição no Estado

publicidade

Com o encaminhamento da federação partidária na sexta-feira passada, o Cidadania e o PSDB deverão ter uma dobradinha na busca de votos na eleição de outubro. Em conversa nesse domingo, a deputada estadual Any Ortiz (Cidadania) e o vereador Ramiro Rosário (PSDB) acertaram uma dobradinha para as eleições deste ano.

Alvo nos últimos dias de fake news que dizem que ela irá concorrer novamente à Assembleia, Any Ortiz buscará uma vaga na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, o vereador de Porto Alegre tentará uma vaga no Legislativo estadual.

“Temos afinidade ideológica e programática”, diz Ramiro, que também é vizinho de porta de Any Ortiz. “Além de fisicamente, estamos muito próximos nas pautas que defendem o empreendedorismo, a livre iniciativa e a reforma do Estado”, comenta a deputada.