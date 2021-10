Comissão do Senado debate impactos da pesca de arrasto no litoral do RS

publicidade

A pesca de arrasto no Litoral gaúcho foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado. Um dos requerentes da proposição, o senador Lasier Martins presidiu a audiência, que teve como objetivo debater com especialistas, representantes dos pescadores e políticos os impactos, considerados negativos, da modalidade da pesca de arrasto para o ecossistema natural.

No RS, lei proibiu essa prática até 12 milhas náuticas ao longo da costa. Porém, a lei estadual que proíbem a pesca de arrasto no Estado foi suspensa, em dezembro de 2020, por liminar no STF. “O arrasto é um sistema de alta eficiência de captura pelas características da operação, mas que tem uma baixíssima eficiência ambiental”, diz o oceonógrafo Ademilson Zamboni.

O representante do Sindicato dos Armadores de Pesca do RS (Sindarpes), Alexandre Carinha Novo, lembra que a lei gaúcha foi instaurada em meio a um colapso do setor. O representante de Federação das Colônias de Pescadores e Aquicultores do RS, Gilmar da Silva Coelho, explica que as águas do Estado são um "berçário de peixes” e que o arrasto leva muitos filhotes.