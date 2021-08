Congressistas ingressam com ação popular para barrar desfile militar

publicidade

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e a deputada federal Tabata Amaral (sem partido-SP) acionaram a Justiça com uma ação popular para tentar barrar o "desfile militar" com tanques, blindados e soldados, programado para terça-feira (10) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. "É um absurdo gastar recursos públicos em uma exibição vazia de poderio militar. As Forças Armadas, instituições de Estado, não precisam disso. Os brasileiros, sofrendo com as consequências da pandemia, também não precisam. O Brasil não é um brinquedo à disposição de lunáticos", afirmou Vieira.

Segundo Tabata, "celebrações militares e desfiles de blindados ocorrem de uma forma cotidiano na agenda das Três Armas. Mas isso não deve ser usado como desculpa para que o presidente coloque na rua suas ideias autoritárias. O Brasil é maior do que o Bolsonaro e é importante que as autoridades públicas, inclusive as Forças Armadas, deixem isso claro nesse momento.”

Operação Formosa

A Operação Formosa, realizada desde 1988, é o maior treinamento militar da Marinha do Brasil no Planalto. Neste ano, a ação contará, pela primeira vez, com a participação da Força Aérea Brasileira e do Exército Brasileiro. A chegada da operação à capital federal coincide com a discussão na Câmara dos Deputados do voto impresso, que deve ocorrer nesta terça-feira (10).