Coronel afirma que a Polícia Militar do DF falhou no planejamento do dia 8 de janeiro

A subsecretária de Operações Integradas da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Cíntia Queiroz, afirmou nesta quinta-feira (27) que a Polícia Militar falhou no planejamento do 8 de Janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Cíntia, que foi a responsável pela elaboração do protocolo de ações integradas no dia dos atos de vandalismo, prestou depoimento na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa. Ainda de acordo com a coronel, a Secretaria de Segurança Pública do DF não tinha informações do quantitativo das forças de segurança que estariam em serviço.

Durante o depoimento, Cíntia disse que a "Secretaria de Segurança Pública nunca definiu efetivo em nenhum planejamento". Segundo a coronel, essa é uma responsabilidade do departamento de operações de cada órgão das forças de segurança.

Acampamento em frente ao QG

A coronel Cintia Queiroz ressaltou que a secretaria tentou retirar por três vezes os manifestantes que estavam em frente ao QG da Força, no SMU (Setor Militar Urbano), em Brasília. “Mas a ação foi inviabilizada pelo Exército”, disse a militar.