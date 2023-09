CPI do MST ganha mais uma semana na Câmara

publicidade

Prevista para terminar nesta quinta-feira, a CPI do MST ganhou fôlego de mais uma semana para a apresentação e votação do relatório final. Após uma série de reuniões e muita negociação, o presidente da CPI, deputado federal gaúcho Luciano Zucco (Republicanos), afirmou que a dilatação do prazo será fundamental para finalizar os últimos apontamentos e colocar o texto em votação.

“Apresentei as justificativas ao presidente Arthur Lira (da Câmara), que demonstrou sensibilidade com nosso pedido. Agora, é aproveitar esse tempo extra da melhor forma e entregar um relatório técnico e bastante fundamentado”, disse Zucco.