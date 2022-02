Damares Alves recusa candidatura ao Senado por São Paulo

publicidade

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, recusou a proposta feita pelo presidente Jair Bolsonaro de se candidatar ao Senado Federal pelo estado de São Paulo nas eleições de outubro. Ela se reuniu com o chefe do Executivo na última sexta-feira (11) e, durante o encontro, disse não à oferta, feita por Bolsonaro em janeiro. O argumento usado pela ministra é de que há nomes com mais chances de serem eleitos pelo estado ao lado do ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), que deve tentar o Palácio dos Bandeirantes.

"Entendo que temos muitos nomes espetaculares em São Paulo, da nossa base, com muita chance de serem eleitos senadores e senadoras. Por isso, declinei o convite", disse Damares ao R7.

De acordo com interlocutores, a ministra ainda analisa a possível candidatura ao Senado pelo Amapá, onde ela atua em projetos sociais e tem popularidade. Recentemente, Damares também disse não ao convite de se filiar ao PTB, de Roberto Jefferson.

Recentemente, durante uma agenda pública em Porto Velho, capital de Rondônia, Bolsonaro afirmou que 11 atuais ministros de Estado disputarão as eleições de outubro e que 31 de março será o "grande dia, um pacotão".