Damares diz que combate à violência contra a mulher será prioridade no Senado

A senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) disse nesta quinta-feira que vai tratar como prioridade pautas de combate à violência contra a mulher durante o mandato dela. “Eu ainda sonho que a minha nação um dia seja a melhor nação do mundo para se nascer mulher. Vou caminhar na busca deste meu sonho”, afirmou Damares durante um evento promovido pelo Republicanos pelo fim da violência contra as mulheres.

A cerimônia fez parte de uma campanha que dura três semanas, tendo início em 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, e término em 10 de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. O objetivo é dar visibilidade às diversas formas de violência à mulher e também às várias maneiras de combatê-la.

De acordo com Damares, o período de duração da campanha é apenas simbólico. Segundo ela, a luta pelo fim da violência contra a mulher deve acontecer ao longo de todo o ano. “Vinte e um dias é algo simbólico. Para o Republicanos, os vinte e um dias precisam ser 365 dias”, frisou a senadora eleita.

Damares prometeu que toda a bancada feminina do Republicanos eleita para o Congresso vai apoiá-la em 2023. “A gente vai fazer isso com muita coragem no próximo ano. Teremos mais mulheres, parlamentares republicanas incríveis no Congresso Nacional. Estamos em um partido que trata a pauta da mulher como prioridade.”

