De folga em São Paulo, Bolsonaro vai a jogo Santos x Coritiba

publicidade

De folga em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro foi assistir, neste domingo, ao jogo de futebol entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. A partida começou às 11h na Vila Belmiro, estádio do time paulista. O Peixe empatou em 0 a 0 na estreia do torneio nacional, e busca em casa a conquista dos três pontos. Parte da torcida aplaudiu e outra, vaiou o chefe do Executivo.

De acordo com o Santos, o clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade é de 100%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.

Para ter acesso ao estádio, o torcedor deve apresentar o comprovante de vacinação das duas doses ou dose única contra a Covid-19. Caso tenha somente a primeira dose, o torcedor deverá apresentar o resultado negativo do teste PCR, realizado até 48 horas antes da partida. A documentação tem de ser apresentada diretamente nas catracas e os torcedores que não apresentarem não serão admitido e/ou retirados.

Bolsonaro é crítico costumaz das medidas saninárias de proteção contra a Covid-19 e informou, diversas vezes, que não pretendia se vacinar contra a doença. Não há informações, até o momento, se o presidente entregou o teste negativo ou se sua entrada se deu de outra forma.

Uma das organizadas do Santos, a Torcida Jovem divulgou uma nota nas redes sociais em que afirma que Bolsonaro não é bem-vindo ao jogo. "É sabido que o mesmo é declaradamente torcedor do time da Barra Funda, além de ser um populista descarado, sempre buscando se promover pela cega paixão do povo, vendo um ‘mito’ com a camiseta do seu time de coração", disse.

"Não queremos que o manto alvinegro vire ferramenta política, nem que a Vila Belmiro seja palanque de campanha eleitoral", completou. A Torcida Jovem argumenta ainda que querem "que a nossa casa e o nosso manto sagrado sejam representantes do povo, da massa santista, e não de bajuladores atrás de apoio, usando a nossa paixão".

Veja Também

O presidente está hospedado no Forte dos Andradas, em Guarujá, desde sexta-feira, por conta do feriado de Páscoa. No período, Bolsonaro participou de uma motociata, que saiu da capital paulista e seguiu até Americana, no interior do estado, foi à praia e também em uma pizzaria.

Durante a motociata, Bolsonaro criticou o acordo feito entre o Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp para que mudanças no aplicativo, como a possibilidade de enviar mensagens para milhares de pessoas de grupos diferentes, só comecem a valer no Brasil após as eleições deste ano. Ele afirmou que a medida é "inadmissível, inaceitável e que não será cumprida", sem dar explicações.

"E já adianto que isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora abrir uma excepcionalidade no Brasil, isso é inadmissível e inaceitável. E não vai ser cumprido esse acordo que porventura eles realmente tenham feito com o Brasil, com informações que eu tenho até este momento", afirmou Bolsonaro.

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira (14), uma nova funcionalidade na plataforma. O recurso, chamado de Comunidades, vai permitir que os administradores enviem mensagens a diferentes grupos ao mesmo tempo. O lançamento no Brasil, porém, só ocorrerá após as eleições deste ano.

Na prática, a novidade permite disparos em massa para diversos grupos de interesses comuns. Isso acende um alerta quanto ao envio de informações falsas em ano de eleição, mas a empresa ressaltou que nenhum recurso novo será implementado antes do pleito de 2022.