Defesa Civil alerta para chuva forte em Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo para chuva de intensidade moderada e forte, com trovoadas e rajadas de vento de 50km/h a 80km/h. Além disso, existe a possibilidade de queda de granizo nesta sexta-feira. A tendência é que o evento se estenda até o fim da noite.

De acordo com a previsão, o sábado e o domingo devem ser de sol e algumas nuvens no céu. O alerta segue a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Defesa Civil pede que a população evite transitar na rua durante o período do alerta, abrigue-se em local seguro, não enfrente o mau tempo, mantenha-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entre em alagamentos, observe alterações nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

