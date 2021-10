Definição sobre passaporte vacinal para ingressar na AL-RS ocorre dia 19 de outubro

publicidade

A decisão final sobre a adoção ou não de um passaporte vacinal na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul só vai ser tomada em reunião da Mesa Diretora no dia 19 de outubro. De autoria do deputado Luiz Marenco (PDT), a proposta sugere que apenas pessoas imunizadas contra o coronavírus e com o certificado nacional de vacinação possam acessar o prédio.

A tendência era de uma definição ainda nesta semana, mas um pedido de vista do deputado Airton Lima (PL) adiou o debate mais uma vez. Para que a proposição seja aprovada, serão necessários 4 votos dos 7 componentes da Mesa Diretora.

Veja Também

Alterações

Desde o último dia 4, a Assembleia voltou a liberar o acesso ao público ao Solar dos Câmara, Memorial do Legislativo, Espaço Municipalista Tapir Rocha, Procuradoria da Mulher, Fórum Democrático, Espaço Nico Fagundes, além das galerias do plenário. A entrada é limitada a 50% da capacidade de cada local – respeitando a capacidade de ocupação do Palácio Farroupilha em no máximo 50% do limite do PPCI, que autoriza o total de 3,5 mil pessoas. Sendo assim, está permitida a entrada de até 1,75 mil pessoas.

No entanto, foram mantidas suspensas as reuniões presenciais de comissões, sendo permitida a realização de sessões plenárias híbridas, compostas de parte presencial e parte virtual.