Deputados avaliam projetos enviados pelo governo à Assembleia

Do pacote de projetos do Executivo enviado à Assembleia Legislativa, as propostas que tratam da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021 e da reforma da previdência dos militares deverão receber maior atenção por parte dos deputados. Em entrevista ao programa 'Esfera Pública' da Rádio Guaíba, deputados fizeram algumas análises iniciais sobre as propostas do governo. Segundo o deputado Mateus Wesp (PSDB), da base do governo, os projetos encaminhados este ano terão maior facilidade de discussão. Ele acredita que, com o fim das eleições, problemas políticos partidários serão deixados de lado. "Temos condições, tempo e ambiente para conversar com maior tranquilidade", afirmou Wesp.



Sobre os projetos, ele assegurou que a iniciativa que trata das alterações na LDO de 2021 é a mais importante, porque trata da redução do déficit das finanças públicas de R$ 8,1 bilhões para R$ 3,6 bilhões. Na mesma linha, a deputada Sofia Cavedon (PT), da oposição, também acredita que o projeto terá prioridade nas discussões. Isso porque, além da redução do déficit, propõe a possibilidade de remanejo de recursos para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. "Nada é mais importante do que a vida. É a (proposta) que vamos nos dedicar mais rápido", avaliou Sofia, que disse estar satisfeita com a ação do governador Eduardo Leite em destinar recursos para os imunizantes.





Outro projeto encaminhado pelo Executivo que a deputada se mostrou favorável foi a reforma na previdência dos militares. "Tem um decréscimo (de alíquota) no salário (dos militares) mais baixo e um aumento no salário mais alto. Nós concordamos com essa lógica. Tem elementos que concordamos, mas também tem elementos que problematizamos. Não sei como iremos votar", afirmou ela, ao informar que a bancada ainda está analisando o pacote. Sofia ainda afirmou a possibilidade do partido apresentar emendas às propostas.Para o deputado Fábio Ostermann (Novo), a reforma dos militares terá dificuldade em ser aprovada dentro da Casa. Segundo ele, parte dos deputados tem vínculos com grupos atingidos pelo projeto. "Não vai ser fácil, mas nossa posição já está definida faz tempo", disse o deputado ao afirmar que a bancada irá votar a favor. "É uma medida corajosa que deveria ter sido aprovada há décadas", completou.Protagonista de um recente desentendimento com o governador Eduardo Leite, Ostermann afirmou estar decepcionado com a postura do chefe do Executivo. "Só lamento. Acho que ele deveria focar mais suas energias em buscar coalizões para melhorar o nosso Estado", disse. Osterman ainda criticou a falta de diálogo de Leite. "Se o governador quisesse propor um diálogo honesto ele faria, não só venderia um pacote casado de aumento de imposto", finalizou, recordando as divergências da bancada e do governo durante a discussão do projeto da reforma tributária no ano passado.Na tarde de quinta-feira, após um comentário de Leite em um tuíte de João Amoedo, os deputados do Novo Fábio Ostermann e Giuseppe Riesgo comentaram a resposta do governador afirmando que ele teria mentido sobre o projeto de reforma tributária. Leite respondeu aos dois parlamentares e recordou algumas ações feitas pela bancada do partido contra a proposta.

