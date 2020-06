Derly quer propor mais diálogo para Porto Alegre

publicidade

Pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, o ex-judoca João Derly (Republicanos) defende a necessidade de mais diálogo na busca de soluções aos problemas da Capital. “A cidade está mecanizada. É preciso ter mais diálogo. Ir onde está a necessidade. Achar as soluções”, afirmou ele, destacando que esse é um dos eixos do projeto para a cidade. Derly, que deixou a Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer para disputar o pleito, ponderou que é fundamental melhorar o relação entre o Executivo e Legislativo.

Eleito vereador de Porto Alegre em 2012, ele ressaltou a importância do protagonismo da Câmara nas discussões da cidade. “O Legislativo tem papel fundamental nas discussões. E a falta de diálogo traz muitos prejuízos. É preciso respeitar o protagonismo da Câmara de Vereadores”, ressaltou, ele que tem na sua trajetória ainda a experiência como deputado federal.

João Derly adiantou que tem conversado com representantes de outros partidos, no sentido de “somar” na construção de um projeto para a cidade. “Queremos uma Porto Alegre melhor para todos que vivem nela. E é nesse sentido que temos trabalhado”, pontuou. João Derly esteve, com as principais lideranças do Republicanos no Estado, nessa sexta-feira no jornal Correio do Povo, quando foi recebido pelo diretor presidente, Sidney Costa.