Distrito Federal restringe circulação de veículos no centro de Brasília após noite de vandalismo

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) reforçou a atuação das forças de segurança em toda a área central de Brasília, depois dos atos de vandalismo de manifestantes na noite de segunda-feira (12). O trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios, na praça dos Três Poderes e em outras vias da região central está restrito até segunda ordem.

O secretário de Segurança do Distrito Federal, delegado Júlio Danilo, afirmou, no fim da noite de segunda-feira (12), que os crimes que foram cometidos serão apurados e os responsáveis serão responsabilizados. A reportagem do R7 procurou a SSP-DF nesta terça-feira (13) para apurar se houve prisões decorrentes dos atos de vandalismo, mas não obteve resposta até a última atualização da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Em meio a uma quebradeira generalizada na área central, concentrada no Setor Hoteleiro Norte, onde fica a sede da Polícia Federal em Brasília, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), disse ter mandado reforçar o policiamento no local.

Recomendações

A recomendação dos órgãos de trânsito é que motoristas evitem a região central do Plano Piloto. As depredações começaram em frente ao edifício-sede da Polícia Federal (PF) e se estenderam a outros locais da região central após o cumprimento de mandado de prisão do indígena José Acácio Serere Xavante.

Ele está entre as lideranças dos atos que contestam o resultado das eleições e foi preso após divulgar vídeos nos quais incitava atos de violência contra o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e autoridades do Poder Judiciário.

Vigilância reforçada

A SSP-DF informou, em nota, que as imediações do hotel em que o presidente eleito está hospedado tem vigilância reforçada por equipes táticas e pela tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação foi acionada às 20h28min de segunda-feira (12) para um incêndio na quadra 2 do Setor Hoteleiro Norte. No entanto, "quando as equipes chegaram ao local, constataram que se tratava de um incêndio em um coletivo, que foi seguido por vários outros incêndios em veículos".

Ainda de acordo com o CBMDF, "a corporação ficou muito limitada em sua área de atuação, pois, em razão da violência da manifestação, o perigo às guarnições de bombeiros era real. Uma viatura tipo AR (autorrápido), caminhonete, do supervisor do CBMDF, foi apedrejada e outra viatura de água (ABT) também foi alvo de lançamento de objetos".

O CBMDF informou ainda que sete veículos foram incendiados pelos vândalos — um deles em um posto de combustível. Quatro ônibus também foram queimados durante os atos de vandalismo.

Um idoso de 67 anos precisou de atendimento em decorrência da confusão. Ele desmaiou próximo aos hotéis e foi atendido pelas equipes de bombeiro. Estava consciente, orientado e estável, mas reclamava de dores de cabeça em razão da inalação de gás lacrimogêneo. Após regulação médica, foi encaminhado para a UPA de São Sebastião.