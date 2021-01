Doria: ''Teremos momentos difíceis em 2021, mais do que imaginamos''

publicidade

O governo João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira, durante encontro realizado com prefeitos do municípios paulistas, que o Estado de São Paulo viverá momentos difíceis no combate ao coronavírus. "Teremos um ano de 2021 difícil, muito mais difícil do que imaginaríamos até outubro do ano passado."

Em relação à saúde, João Doria afirmou que o tema é a prioridade absoluta. "Temos que fazer o alerta da segunda onda que chegou ao Brasil e ao mundo. São 215 países que enfrentam a segunda onda deste virus. Não tínhamos essa perspectiva até outubro do ano passado", disse.

O objetivo do encontro foi de estabelecer os objetivos dos prefeitos à frente dos municípios nos novos mandatos e quais são as prioridades relacionadas à saúde, proteção à ciência e a vacinação em São Paulo.

