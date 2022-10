Dos 27 senadores eleitos, 16 apoiam Bolsonaro e 8, Lula

publicidade

Das 27 vagas do Senado em disputa neste domingo, 2, o presidente Jair Bolsonaro (PL) conta com o apoio de 16 dos eleitos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é endossado por 8 deles. Os 3 parlamentares restantes não manifestam ligação com nenhum dos dois candidatos.

Veja Também

Confira a lista dos senadores eleitos:

Acre: Alan Rick (União Brasil), apoiador de Bolsonaro

Alagoas: Renan Filho (MDB), apoiador de Lula

Amapá: Davi Alcolumbre (União Brasil), sem apoio de Lula e Bolsonaro

Amazonas: Omar Aziz (PSD), apoiador de Lula

Bahia: Otto Alencar (PSD), apoiador de Lula

Ceará: Camilo Santana (PT), apoiador de Lula

Distrito Federal: Damares Alves (Republicanos), apoiadora de Bolsonaro

Espírito Santo: Magno Malta (PL), apoiador de Bolsonaro

Goiás: Wilder Morais (PL), apoiador de Bolsonaro

Maranhão: Flávio Dino (PSB), apoiador de Lula

Mato Grosso: Wellington Fagundes (PL), apoiador de Bolsonaro

Mato Grosso do Sul: Tereza Cristina (PP), apoiadora de Bolsonaro

Minas Gerais: Cleitinho (PSC), apoiador de Bolsonaro

Pará: Beto Faro (PT), apoiador de Lula

Paraná: Sergio Moro (União Brasil), apoia informalmente Bolsonaro

Paraíba: Efraim Filho (União Brasil), sem apoio formal a Bolsonaro e Lula

Pernambuco: Teresa Leitão (PT), apoiador de Lula

Piauí: Wellington Dias (PT), apoiador de Lula

Rio de Janeiro: Romário (PL), apoiador de Bolsonaro

Rio Grande do Norte: Rogério Marinho (PL), apoiador de Bolsonaro

Rio Grande do Sul: Hamilton Mourão (Republicanos), apoiador de Bolsonaro

Rondônia: Jaime Bagattoli (PL), apoiador de Bolsonaro

Roraima: Dr. Hiran (PP), apoiador de Bolsonaro

Santa Catarina: Jorge Seif (PL), apoiador de Bolsonaro

São Paulo: Marcos Pontes (PL), apoiador de Bolsonaro

Sergipe: Laércio (PP), apoiador de Bolsonaro

Tocantins: Professora Dorinha (União Brasil), sem apoio formal a Bolsonaro e Lula.