Eduardo Leite comenta ausência no lançamento do novo PAC: "cerimônia política"

Em meio a polêmica sobre ausência de governadores das regiões Sul e Sudeste no lançamento do Novo PAC, nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, o governador do RS, Eduardo Leite (PSDB) se manifestou por meio de suas redes sociais, descrevendo o ato como uma "cerimônia política" ao lembrar que esteve em Brasília para tratar do tema e que o governo enviou uma representante.

"No início do mês, estive em Brasília com o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele e a equipe apresentaram as obras contempladas no RS, que hoje serão oficializadas em cerimônia política. A nossa secretária de Planejamento, Danielle Calazans, representa o governo na solenidade", postou o governador Eduardo Leite.

No Rio Grande do Sul o programa vai investir R$ 75,6 bilhões em obras e serviços. O investimento total do Novo PAC é de R$ 1,7 trilhão.

O lançamento do novo PAC é importante para que possamos destravar obras públicas no RS e acelerar o desenvolvimento. O governo do Estado manterá a mobilização para que as obras contempladas enfim sejam concluídas. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) August 11, 2023

Leite afirmou que o Estado vai trabalhar em conjunto com a União para avançar em obras como a Ponte do Guaíba, a duplicação de trechos das BRs 116 e 290 e outros projetos.

O governador disse reconhecer o esforço do governo federal, mas ressaltou que alguns projetos não foram incluídos nessa etapa do PAC."Hoje, damos um passo importante, mas seguiremos vigilantes para que essas obras efetivamente se tornem realidade".

Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, Ratinho Junior (PSD), do Paraná, e Tarcísio Freitas (Republicanos), de São Paulo, também não compareceram ao evento de lançamento do Novo PAC.

A defesa da criação de um bloco dos estados do Sul e do Sudeste gerou críticas por parte de governadores do Norte e Nordeste.