Eduardo Leite tem conta do Twitter hackeada pela segunda vez

A conta oficial do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi hackeada novamente. O chefe do Executivo comunicou o ataque hacker em outra rede social na noite desta terça-feira.

Até o momento, o hacker apenas alterou a foto de perfil, a localização da conta e "fechou" para não seguidores. O político já acionou as forças de segurança para retomar o controle. Essa é a segunda vez nos últimos dias que isso acontece com o governador. No dia 1 de janeiro, Leite sofreu com ataques virtuais, mas conseguiu retomar o perfil posteriormente no dia 6.

"Retomei a conta do Twitter, que aparentemente tinha sido “sequestrada” com a tentativa de nos forçar a comprar um domínio de internet antigo que já tive, tinha expirado e que estava registrado antes junto a essa conta. Voltamos a “tuitar” normalmente aqui", postou na data.