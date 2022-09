Caxias do Sul terá 162 locais de votação neste domingo

publicidade

Em Caxias do Sul, segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, os mais de 343,4 mil eleitores terão nesta eleição 1.094 sessões eleitorais distribuídas em 162 locais para votar. A retirada das urnas eletrônicas do depósito do cartório eleitoral para levá-las aos locais de votação inicia às 7h deste sábado, com previsão de término às 9h.

Para cada seção serão enviados: a caixa com a urna, uma sacola para os presidentes de mesa contendo o caderno de votação, número de identificação da seção e papéis com orientações, a cabine de votação e o kit sanitário, que contém álcool gel e líquido, guardanapos para higienização e máscaras.

Para garantir a segurança do pleito, mais de 200 policiais militares estarão trabalhando.

A Prefeitura de Caxias do Sul publicou um decreto estabelecendo a condição de passe livre no transporte coletivo público urbano no domingo. Desta forma, todo eleitor poderá fazer uso dos ônibus da concessionária do transporte coletivo sem pagar a tarifa. A decisão facilitará a livre circulação dos eleitores e reforça o direito de ir e vir para que as pessoas possam chegar às urnas eleitorais.