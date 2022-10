Lula não terá governabilidade se vencer, diz Bolsonaro

publicidade

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que, caso seu adversário no segundo turno da disputa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vença a eleição, não terá governabilidade no Congresso Nacional.

Isso se dá, segundo o chefe do Executivo, por causa dos parlamentares eleitos em 2 de outubro, com perfil de centro e de direita. A declaração foi dada durante entrevista para youtubers de futebol, nesta sexta-feira (14).

"Muito mais para a direita, para o centro-direita. O meu partido, o PL, eu não fiz campanha, deixei aberto, mas o PL fez 99 deputados federais. Não acredito que tenha problema com eles. A Câmara são uns 300 parlamentares mais à direita, que vão estar afinados e vão votar propostas que nós já discutimos", afirmou Bolsonaro.

"Nós vamos resolver a questão de armamento no Brasil, a questão do campo. Teremos governabilidade. Agora, um outro cara, com perfil completamente diferente do meu, não vai ter governabilidade. Inclusive nosso pessoal não vai estar propenso a se vender como se vendia no passado", completou.

O chefe do Executivo foi eleito presidente pelo PSL, em 2018. Na sequência, tentou formar um novo partido - o Aliança pelo Brasil -, mas não obteve sucesso. Depois, filiou-se ao PL, cujo presidente é o Valdemar Costa Neto.

Bolsonaro vai enfrentar Lula no segundo turno da eleição presidencial, marcado para 30 de outubro. Na ocasião, os eleitores também irão votar para prefeitos de ao menos oito cidades e governadores de diversos estados.