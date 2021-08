Em live, Bolsonaro volta a atacar Barroso e sistema eleitoral do país

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o atual sistema eleitoral brasileiro e a fazer ataques ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, em sua live na noite desta quinta-feira (5). "Barroso mente quando diz que o voto impresso é um retrocesso. Ele parece um garoto mimado, que não pode ser contrariado", disse. "Será que é demais pedir eleições transparentes e democráticas?"

Bolsonaro mencionou o inquérito da Polícia Federal que apontou a invasão ao sistema do TSE em 2018. As provas da invasão, segundo o presidente, foram apagadas pelo próprio tribunal. "O TSE vinha respondendo online a todas as minhas acusações. Mas ontem (4), após a denúncia sobre o inquérito da PF, eles não rebateram. Porque não tinha o que rebater", afirmou. "Aliás, o deputado Filipe Barros (que participou da entrevista em que o presidente fala sobre a invasão hacker) deu uma brilhante demonstração de que o sistema do TSE é vulnerável, sim."

