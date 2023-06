Em Madri, deputado conhece iniciativas para impulsionar economia no RS

publicidade

Durante visita ao South Summit, em Madri, na Espanha, o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) conheceu o programa de incubação de negócios coordenado pelo governo local.

“Várias iniciativas que conhecemos no South Summit, em Madri, podem ser replicadas pelo governo do Estado e por diversas prefeituras do Rio Grande afora. Fomentar a inovação e o empreendedorismo é fundamental para atrairmos empresas no RS e melhorarmos a competitividade gaúcha”, avalia Camozzato.

O deputado conversou ainda com o vereador madrilenho Ángel Niño, responsável pelo setor de inovação da cidade. Conforme Niño, o projeto, que está aberto para qualquer empresa do mundo, ajuda na acelerar negócios com a cessão de espaço, conexões e programas de capacitação para empreendedores.

Conheceu ainda o projeto da prefeitura que dedicou um grande espaço para a instalação de empresas que testam iniciativas inovadoras na área do transporte. A cidade conta com ambiente regulatório experimental, permitindo que idéias tenham um período de adaptação e observação do governo antes de precisarem se encaixar nos parâmetros legais.

Felipe Camozzato foi autor da lei que permite a prática em Porto Alegre e já protocolou projeto semelhante na Assembleia Legislativa, com o objetivo de estender essa possibilidade para todo o RS.

Ao conversar com Ángel Niño Quesada, o deputado gaúcho conheceu mais detalhes sobre as parcerias público-privadas de Madri na área da Educação. Em uma delas, é feita a qualificação de professores em tecnologia e programação.