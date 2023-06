Em seis meses de governo, Lula passou 32 dias em viagens internacionais

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou 32 dias dos primeiros seis meses de 2023 fora do Brasil, em viagens de trabalho a 11 países. Durante esse período, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), assumiu interinamente o Palácio do Planalto. O R7 levantou os números com base nos dados públicos da agenda do presidente.

A mais recente viagem de Lula foi à Europa, onde se encontrou com o papa Francisco e com Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do BRICS, e participou, com outros líderes mundiais, da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global.

Com informações da biblioteca da Presidência da República, a reportagem também reuniu a quantidade de viagens internacionais de Lula nos primeiros semestres dos mandatos anteriores. Nos seis primeiros meses de 2003, o presidente passou 22 dias fora do Brasil e visitou sete países. De janeiro a junho de 2007, foram 12 deslocamentos a outras nações, que totalizaram 27 dias (veja o levantamento completo ao fim da reportagem).

O R7 entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, mas não recebeu retorno até a última atualização deste texto. As visitas internacionais de 2023 fazem parte da estratégia de Lula de se contrapor à política externa de Jair Bolsonaro (PL), que teria isolado o Brasil do restante do mundo. O foco da diplomacia brasileira tem sido retomar o protagonismo em fóruns internacionais e alavancar o BRICS, bloco que inclui também Rússia, Índia, África do Sul e China.

Lula tem priorizado regiões com as quais o Brasil enfrentou desgastes na última gestão presidencial, como a América Latina e a China. O país asiático foi alvo de provocações e atritos durante o governo passado.

A primeira viagem internacional do petista no terceiro mandato foi à Argentina, entre 22 e 24 de janeiro. Lá, ele participou da 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). O Brasil havia abandonado a organização em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro.

A temática ambiental também tem sido explorada por Lula, em contraponto à gestão do último ex-presidente. Em discurso na quinta-feira (22) no festival Power Our Planet, em Paris, na França, o petista defendeu que países ricos financiem aqueles em desenvolvimento com reservas florestais. O chefe de Estado disse, ainda, que a Amazônia é um território soberano brasileiro, mas que pertence a toda a humanidade.

Lula também tem se colocado como agente da paz no conflito entre Rússia e Ucrânia, em conversas com os presidentes dos dois países, Vladimir Putin e Volodmir Zelensky, e por meio de reiteradas declarações públicas. Na última fala sobre o assunto, o chefe de Estado brasileiro afirmou que Zelensky e Putin precisam negociar pessoalmente um acordo de paz para dar fim à guerra.

Confira as viagens internacionais de Lula nos primeiros semestres de cada mandato:

2023 — 1º semestre: 11 países, 32 dias

• Janeiro

- Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai): 4 dias

• Fevereiro

- Washington (EUA): 3 dias

• Abril

- Madri (Espanha), Porto e Lisboa (Portugal): 6 dias

- Abu Dhabi (EAU), Xangai e Pequim (China): 6 dias

• Maio

- Londres (Reino Unido): 2 dias

- Hiroshima (Japão): 6 dias

• Junho

- Paris (França) e Vaticano: 5 dias

Veja Também

2007 — 1º semestre: 12 países, 27 dias

• Janeiro

- Quito (Equador): 1 dia

- Davos (Suíça): 3 dias

• Fevereiro

- Montevidéu (Uruguai): 1 dia

• Março

- Georgetown (Guiana): 2 dias

- Washington (EUA): 2 dias

• Abril

- Barcelona e Isla Margarita (Venezuela): 2 dias

- Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina): 3 dias

• Maio

- Assunção (Paraguai): 2 dias

• Junho

- Londres (Inglaterra): 2 dias

- Nova Déli (Índia): 3 dias

- Berlim e Heiligendamm (Alemanha): 4 dias

- Assunção (Paraguai): 2 dias

2003 — 1º semestre: 10 países, 22 dias

• Janeiro

- Quito (Equador): 2 dias

- Davos (Suíça), Berlim (Alemanha) e Paris (França): 6 dias

• Maio

- Cusco (Peru) e Buenos Aires (Argentina): 4 dias

- Lausanne, Genebra (Suíça) e Evian (França): 4 dias

• Junho

- Assunção (Paraguai): 2 dias

- Washington (EUA): 2 dias

- Rio Negro (Colômbia): 2 dias