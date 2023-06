Lula critica resolução da França sobre Mercosul e defende negociações com moeda local

publicidade

Em discurso em Paris, durante a Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a medida do parlamento francês contra o acordo comercial entre União Europeia (UE) e Mercosul. O Chefe de Estado brasileiro classificou a manobra como uma "ameaça" que não faz sentido ao se discutir parcerias estratégicas internacionais.

Este mês, a Assembleia Nacional da França aprovou por 281 votos a favor e 58 contra uma resolução contrária ao acordo do Mercosul com a União Europeia. O entendimento da maioria dos deputados foi de que a atual redação do tratado fere o acordo de Paris sobre o clima e não atende a normas sanitárias e ambientais da União Europeia para a entrada de produtos agrícolas.

Negociado desde 1999, o acordo entre Mercosul e União Europeia está em fase de revisão, mas há entraves na questão ambiental. Recentemente, os europeus propuseram um documento adicional, chamado de side letter, que, segundo o governo brasileiro, impõe sanções em caso de descumprimento, mas só para o lado sul-americano.

Os países da Europa querem a garantia de que a intensificação do comércio entre os blocos não vai resultar no aumento de destruição ambiental no Brasil e demais países do Mercosul. Em contrapartida, o lado brasileiro é a favor de que não haja distinção na aplicação de eventuais sanções, ou seja, que ambos sejam penalizados do mesmo modo.

Dominação do dólar

Lula ressaltou que o Brasil está preparando um posicionamento em relação à medida dificultando as negociações com a União Europeia e rechaçou o protecionismo dos países mais ricos. Na visão do presidente, é preciso que mais países africanos, por exemplo, participem do G20". "Como vocês estão fazendo no G7, esses fóruns não podem ser grupo de luxo", destacou.

Além disso, Lula teceu críticas à dominação do dólar pelo mundo. "É preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio, eu não sei porque que o Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar", disse.

