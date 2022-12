Envolvidos em vandalismo em Brasília estão sendo identificados, diz Flávio Dino

publicidade

O futuro ministro da Justiça do governo eleito, Flávio Dino (PSB), afirmou nesta terça-feira (13) que as autoridades estão investigando os envolvidos nos atos de vandalismo na área central de Brasília na noite dessa segunda (12).

"Todas as pessoas estão sendo rigorosamente identificadas. Crimes políticos são de competência federal", reforçou Dino, que foi eleito senador pelo Maranhão em outubro. A afirmação ocorreu durante o evento de encerramento dos grupos técnicos da transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na capital federal.

Integridade de Lula

Flávio Dino, ao elogiar a atuação do Governo do Distrito Federal e da Polícia Federal, destacou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não esteve sob ameaça durante os atos de vandalismo.

"O presidente [eleito] não teve sua integridade ameaçada ou posta em risco. Reconheco que o GDF [Governo do Distrito Federal] atuou junto à PF, apesar das dificuldades. As representações cabíveis no momento estão sendo feitas. O que não pôde ser feito agora sera feito em 1º de janeiro. É imperativo da lei. Não pediremos para a PF não cumprir seu papel", declarou.

Dino avaliou ainda que os atos de vandalismo partiram de poucos manifestantes. "Temos de relativizar e modular corretamente, porque esses grupos não tiveram, não têm, nem terão força para vencer o povo brasileiro. A PF está trabalhando, ela que coordena a equipe da segurança presidencial. Esses grupos extremistas são cada vez menores, embora cada vez mais radicalizados", afirmou o futuro ministro.