"Estão procurando pelo em ovo", diz Eduardo Leite sobre julgamento da Corsan

publicidade

Após pedido de vista do conselheiro Renato Azeredo na sessão da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), na tarde de ontem, a votação do processo de contas especiais da privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) foi suspensa. Ana Cristina Moraes, relatora, votou por suspender o leilão, alegando inconsistência na elaboração dos estudos que precificaram a venda da companhia.

Sobre o processo, o governador Eduardo Leite (PSDB) disse estar "absolutamente tranquilo" e ter "absoluta certeza de que este processo resultará no que o governo deseja".

A relatora, que teve voto acompanhado pelo presidente da Câmara, conselheiro Estilac Xavier, defendeu a anulação do leilão, em relatório de mais de 370 páginas, justificando que deve ser repetido somente após a correção dos valores, além de outras medidas que envolvem políticas de saneamento básico e esgotamento.

Argumentando que a população mais pobre será a maior beneficiada com a concessão da Corsan, Leite disse ter certeza de que "nem a conselheira (Ana Cristina Moraes), nem o conselheiro (Estilac Xavier), que disse já acompanhar o voto, e o próprio procurador-geral do Ministério Público de Contas (Geraldo da Camino) vivem em regiões como a população da periferia, submetida a indignidade de ver esgoto correndo sem tratamento na frente de suas casas".

"Talvez por isso estejam procurando 'pelo em ovo'", complementou o governador.

Em sessão na tarde desta quarta-feira, o Pleno do TCE julgará as decisões do presidente da Corte, Alexandre Postal, que permitiram ao governo assinar o contrato de venda da companhia com o Consórcio Aegea. Há duas semanas, Postal acatou solicitação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), e derrubou a cautelar que barrava a assinatura. Avaliando o processo como "bem feito", Leite diz esperar que o tratamento e coleta de esgoto saltem de 20% para 90% com o setor privado e ponderou que "os recursos da venda vão voltar para a população".