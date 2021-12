"Estou disposto para qualquer função", diz Alceu Moreira

publicidade

Em um momento em que MDB discute internamente quem deverá ser o escolhido para concorrer ao Piratini, o deputado federal e presidente estadual do partido, Alceu Moreira, afirma "estar disposto para qualquer função". Cotado como um dos possíveis nomes da legenda, Moreira recebeu, nesta quarta-feira, o título de Deputado Emérito da Assembleia Legislativa do RS. Essa semana a sigla deverá se reunir para discutir os próximos passos em relação ao pleito de 2022. Em seu discurso, reiterou sua vontade de trazer consenso e contribuir com a sociedade. Segundo ele, "qualquer posição, tá bom".

"Aos 67 anos, perdi o direito ao ego, a vaidade, a querer ser, por ser. Se eu puder ser útil para o meu pais e a sociedade, estou à disposição para qualquer função e não tenho sequer o direito de dizer que não estou preparado", assegurou. Complementou afirmando que "se é para continuar como deputado federal, está bom. Se é para ser governador do meu Estado, estarei à disposição, com muito prazer. Se não é para nada, se é para voltar pra minha família, também estarei extremamente prazeroso", pontuou.

Ainda em referência sobre 2022, questionou se "valia a pena colocar na Presidência (da República) de novo quem não teve nenhum princípio?", se referindo aos ex-presidentes petistas, que, segundo ele, teriam feito do Estado um "laboratório de uma República socialista".

Na Tribuna, o emedebista defendeu a política do centro e criticou o atual cenário político em que não há debate, apenas discussões, tornando o Congresso um ambiente inóspito. Agradeceu, emocionado aos seus familiares e todos que fizeram parte da sua trajetória política. "É impossível fazer vida pública sem equipe. E é impossível fazer vida pública sem equipe que acredite nas causas pelas quais tu luta", disse ele.

Medalha de Deputado Emérito da ALRS

Com as galerias cheias, Alceu Moreira recebeu a homenagem do presidente da Assembleia, Gabriel Souza (MDB), outro possível nome do partido para concorrer ao governo do Estado. Em sua fala, se disse um grande admirador do trabalho de Moreira, pela sua "grande capacidade de fazer política e sua grande oratória" e "seu estilo de fazer política comprometido com as pessoas com as quais ele se relaciona".

A honraria foi proposta pelo então deputado e atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum (MDB), que discorreu sobre a trajetória política do presidente do estadual do MDB, destacando os valores os quais ele defende. Também falou sobre a sua atuação, agora na Câmara dos Deputados, em defesa do setor primário, com destaque inclusive na presidência da Frente Parlamentar do Agronegócio. "Intermináveis seriam os adjetivos pra denominar Alceu Moreira", disse ele. "Os milhares de votos recebidos por ele comprovam a confiança que as pessoas tem nele", destacou.

Além dele, parlamentares de outras bancadas também prestaram suas homenagens ao deputado federal. Além de colegas e lideranças do partido, também estavam presentes o chefe da Casa Civil, Artur Lemos (PSDB), representando o governo, e representantes do Tribunal de Justiça e Defensoria Pública. O ex-governador José Fogaça e o ex-vice-governador José Paulo Cairoli também compareceram.

*Supervisão de Mauren Xavier