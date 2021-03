Ex-reitor da UFPel será homenageado pela Assembleia

publicidade

Ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pedro Hallal será agraciado com a Medalha do Mérito Farroupilha, da Assembleia Legislativa, em reconhecimento aos serviços prestados ao Rio Grande do Sul durante a pandemia. A homenagem, proposta pelo deputado Zé Nunes (PT) foi aprovada hoje pela Mesa Diretora. Ainda não há data para a entrega da maior honraria do Parlamento.

Hallal cordena o EPICOVID-19, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. Recentemente, o ex-reitor precisou assinar um Termo de Ajustamento de conduta com a Controladoria Geral da União após abertura de processo disciplinar contra ele e o professor Eraldo dos Santos Pinheiro, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade de Pelotas, por críticas ao governo federal.

Para Zé Nunes, é fundamental respaldar evidências, méritos e atitudes positivas como as iniciativas do ex-reitor ao longo do último período. “Ele é responsável pela defesa da democracia e da autonomia universitária, levou o Rio Grande do Sul ao cenário nacional”, explicou.

Outras homenagens

Também foi aprovada a concessão da Medalha da 55ª Legislatura para Glenio Cabral Portela Fagundes, músico, poeta, compositor, escritor, apresentador de rádio e televisão, artista plástico e cantor. A proposição é do deputado Luiz Marenco (PDT).

A deputada Zilá Breitenbach (PSDB) propôs ainda a entrega da condecoração a Semilda Melher dos Santos, vereadora de Novo Hamburgo, que foi conselheira tutelar em NH e presidente da Associação Comunitária dos Moradores do bairro Primavera e voluntária na Associação Nova Vida.

Frente Parlamentar de Combate ao Coronavírus

A Mesa Diretora validou nesta terça-feira a constituição da Frente Parlamentar em Defesa das Ações Preventivas Direcionadas ao Combate do Coronavírus e aos Impactos da Pandemia no Rio Grande do Sul. A proposição da deputada Fran Somensi (PRB) visa fomentar a discussão de ações de ampliação e aquisição urgente das vacinas para toda a população do estado.