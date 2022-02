Fachin concede liberdade condicional a Paulo Maluf

publicidade

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-governador Paulo Maluf a cumprir pena em liberdade condicional. Aos 90 anos, ele está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ter sido diagnosticado com Covid-19.

Em sua decisão, Fachin reconheceu que, pelos critérios definidos em lei, Maluf está habilitado para pedir a progressão do regime. O ministro também levou em consideração o quadro de saúde do ex-prefeito.

Maluf foi condenado pelo STF em duas ações penais: por lavagem de dinheiro desviado da prefeitura de São Paulo e por caixa 2 na campanha para a Câmara dos Deputados, em 2010. O ex-deputado ficou preso em regime fechado na Papuda, em Brasília, entre dezembro de 2017 e abril de 2018.

Depois, passou a cumprir a primeira pena em casa. Quando veio a segunda condenação, em 2019, o regime fixado já foi o domiciliar.