Flávio Bolsonaro debocha de chapa Lula-Alckmin

publicidade

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ironizou, nesta segunda-feira, a aliança entre o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), em articulação para uma chapa ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro deste ano.

Flávio compartilhou uma capa da revista Isto É, de 22 de março de 2006, que estampa o ex-governador paulista e diz: "Quem é, o que pensa e como vai atuar Geraldo Alckmin, o escolhido do PSDB para enfrentar o presidente nas urnas. O anti Lula'. Na legenda, o senador escreveu "Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk".

A crítica do senador ocorre dias após seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), debochar do anúncio feito pelo petista e do ex-governador de que formarão uma chapa para o pleito eleitoral. Em uma postagem nas redes sociais, o atual comandante do Palácio do Planalto riu diante do comunicado.

Em entrevista ao jornal O Liberal, do Pará, nesta segunda-feira, Bolsonaro, que afirmou ter 90% de chances de o ex-ministro da Defesa Braga Netto ser seu vice na chapa à reeleição e voltou a criticar a dupla Lula e Alckmin. Na última sexta-feira, o PSB indicou oficialmente o nome do ex-governador paulista para formação de chapa com o petista.

"Eu acho que tudo demonstra que vai ser eu e Lula. O Lula já fechou o time e já escalou o vice, que é o Geraldo Alckmin. O Alckmin é um ferrenho opositor de Lula por décadas, que atacava o PT de tudo e qualquer maneira, e ataques positivos. Agora mudou. Pelo poder se uniram. Ou seja, se eram inimigos lá atrás e hoje são amigos ou mentiam lá atrás ou mentem atualmente", disse Bolsonaro.

Veja Também