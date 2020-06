Francisco Vargas assume o comando da Secretaria de Esporte e Lazer do RS

publicidade

A partir desta quarta-feira, a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (SEL) estará sob comando de Francisco Vargas, anunciou o governador Eduardo Leite em sua conta no Twitter. Leite destacou que a saída de João Derly da pasta ocorreu "a pedido próprio".

Professor de pós-graduação em Educação Física com Doutorado em Filosofia e Ciências da Educação, nosso novo secretário é um profissional experiente e tem a missão de dar seguimento às ações da SEL, que trazem benefícios sociais, econômicos e para a saúde das pessoas. pic.twitter.com/1brQg1jllU — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 3, 2020

Fracisco Vargas é professor de pós-graduação em Educação Física, com Doutorado em Filosofia e Ciências da Educação. "Nosso novo secretário é um profissional experiente e tem a missão de dar seguimento às ações da SEL, que trazem benefícios sociais, econômicos e para a saúde das pessoas", destacou Leite em reunião nesta terça-feira.

Na última sexta-feira, outras mudanças no governo do Estado foram anunciadas. A primeira reforma administrativa no Secretariado provocou mudanças nas pastas de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), Desenvolvimento Econômico e Turismo e na de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH).